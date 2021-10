Belen Rodriguez, dopo la gravidanza il sospetto più amaro

Belen Rodriguez mamma bis ma c’è, forse, qualcosa che non va nella sua vita. Un dubbio attanaglia i fan

Belen Rodriguez vive le sue giornate per i suoi figli. Da mamma bis si divide tra le attenzioni da donare alla piccola Luna Marie, nata dall’amore con l’hair stylist Antonino Spinalbese, e Santiago, il primogenito nato dal matrimonio con Stefano De Martino.

Santiago diventa sempre più un ometto e proprio per lui è arrivata la cameretta nuova, ma come spesso succede, Belen è stata travolta dalle critiche. In tantissimi non hanno apprezzato la sua scelta. Per i fan più attenti, oltre a queste frivolezze, c’è qualcos’altro che preoccupa. A pochi mesi dal parto si fa strada un sospetto preoccupante, forse quello più amaro.

Belen Rodriguez, quella distanza che preoccupa

I fan di Belen Rodriguez sono preoccupati per via della sua distanza, social, dal compagno Antonino Spinalbese. Su Instagram i due non appaiono da parecchio tempo insieme. Entrambi si mostrano sui rispettivi profili come genitori premurosi ma è diventato difficile, se non impossibile, vederli fianco a fianco in foto e video.

Antonino e Belen sono molti attivi sui social e nei primi momenti successivi alla nascita della piccola Luna Marie apparivano sempre in coppia, tra abbracci, baci, atteggiamenti teneri e complici. Ora, da diverso tempo, di tutto questo non c’è più nulla. I due non si fanno vedere più insieme su Instagram e questo ha fatto gridare ad una vera crisi amorosa.

Sarà davvero così? Le ultime foto di Antonino e Belen insieme sui social sono quelle del compleanno della showgirl. Si tratta dunque di circa 20 giorni di “silenzio di coppia”.

Per gli osservatori più acuti ci sarebbe però una spiegazione. Nessuna crisi amorosa, solo una strategia mirata per staccare i due profili e far crescere quello dell’hair stylist milanese in autonomia.

Farlo conoscere per quello che è, per il giovane, il professionista e il papà amorevole che si nasconde dietro quell’uomo che quasi tutti identificano solo come il “compagno di Belen Rodriguez”.