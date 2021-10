Andrea Belotti, il rinnovo con il Torino è sempre più distante: avviate le trattative con una Big di Serie A

Gli Europei 2020 hanno contribuito a rafforzare la posizione di Andrea Belotti nella Nazionale di Roberto Mancini. Il “Gallo”, che durante la semifinale con la Spagna ha messo a segno uno dei calci di rigore che hanno decretato la vittoria dell’Italia, ha dimostrato di avere la stoffa di un vero campione.

Al suo sesto anno consecutivo con la maglia del Torino, il numero 9 starebbe valutando delle offerte destinate a condurlo molto lontano dai Granata. Se, durante la scorsa estate, l’attaccante classe 1993 era finito nel mirino della Roma, a fargli la corte, attualmente, è invece un’altra Big della Serie A.

Belotti, avviate le trattative con una Big di Sere A: i dettagli dell’offerta

Il centravanti, che nel corso degli Europei 2020 ha avuto modo di farsi notare e di dar prova delle proprie abilità tecniche, potrebbe essere l’acquisto perfetto per il Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero, se da un punto di vista difensivo non sembra affatto a corto di uomini, presenta invece delle lacune evidenti nel reparto d’attacco. L’assenza di Zlatan Ibrahimovic, in questo senso, si è fatta sentire soprattutto nelle prime due giornate di Champions League, in cui il Milan ha incassato due pesanti sconfitte.

Maestro nel gioco aereo, tiratore sia destro che sinistro, Belotti potrebbe essere l’uomo che fa al caso di Pioli. La redazione di TuttoMercatoWeb, che ha lanciato l’indiscrezione, ha parlato di primi contatti tra il numero 9 del Torino e i Diavoli. L’attaccante, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022, non avrebbe peraltro alcuna intenzione di rinnovare con i Granata. Dopo sei stagioni consecutive con la maglia del Torino, che hanno permesso al “Gallo” di mettere a segno 93 reti, Belotti vorrebbe cambiare aria.

Qualora la trattativa andasse a buon fine, il Milan potrebbe avanzare la propria offerta già durante il calciomercato invernale. Belotti, che a luglio 2022 lascerà i Granata a parametro zero, parrebbe entusiasta di questa possibilità.