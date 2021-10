Benedetta Parodi di fuoco, la FOTO in minigonna dove si è visto il paradiso

Benedetta fa sognare ad occhi aperti, l’incidente di percorso ha scosso milioni di fan. E’ divina, non ci sono parole per descrivere la sua perfezione.

Bella, brava, professionale, amata da milioni di persone, Benedetta Parodi è uno dei volti più apprezzati nel mondo televisivo. La sua carriera da giornalista inizia nel lontano 1999, quando dopo aver conseguito la laurea in Lettere Moderne consegue il tesserino da giornalista professionista.

Per lei si apre un mondo nuovo, battezza la sua professione a “Studio Aperto” in onda su Italia 1 tutti i giorni alle 12.25 e alle 18.30. Negli anni si rende conto che la sua vera passione è un’altra, ovvero condurre programmi televisivi di cucina.

Smette di annunciare il telegiornale per dedicarsi a “Cotto e mangiato”, “I menù di Benedetta” e “Bake Off Italia”. Negli anni è diventata una celebrità anche su Instagram, seguita da milioni di follower da consigli ogni giorno su come preparare pietanze semplici, gustose, veloci e soprattutto economiche.

Benedetta è una vera amica virtuale di tutti, non è più possibile pensare alla televisione senza la sua competenza e la sua bravura.

La minigonna di Benedetta stende tutti, è la regina di Instagram

