Marina La Rosa ha lasciato il popolo del web senza fiato con uno scatto rovente. La mise scopre le sue curve sbalorditive, fan in tilt.

Curve sbalorditive, fascino intramontabile, bellezza mozzafiato. Marina La Rosa non smette mai di stupire i fan con il suo fisico pazzesco e la sua personalità unica.

44 anni, è diventata conosciuta al pubblico come attrice e personaggio televisivo, in particolare a seguito della sua partecipazione al “Grande Fratello 14”, in cui si è classificata seconda. Di seguito è approdata a “L’Isola dei Famosi” per poi prendere parte a note fiction e programmi.

Oltre alla carriera sugli schermi, è seguitissima sul web tanto che il suo profilo è seguito da 89 mila follower. Il suo feed è una raccolta di scatti di vita personale e professionale, accomunati dalla sua bellezza mozzafiato: l’ultimo in particolare ha catturato l’attenzione per la mise indossata.

Maria La Rosa: la mise rovente mostra tutto

