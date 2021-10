Giulia De Lellis si ricongiunge con il suo fidanzato Carlo Beretta: i due sono stati lontani a causa di un viaggio di lavoro e dopo tanto finalmente si rivedono

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha conquistato tutti quando più di cinque anni fa ha partecipato a Uomini e Donne, con l’obiettivo di corteggiare e conquistare il tronista Andrea Damante. Da allora è cominciata la sua carriera, e anche se la sua storia d’amore non ha avuto vita lunga, il suo percorso televisivo sicuramente sì. È diventata una nota influencer, un’attrice e anche una conduttrice. Una modella e un punto di riferimento per tante ragazze “della porta accanto” che si rivedono in lei.

Giulia De Lellis si fa trovare così dal suo Lo: pioggia di likes su Instagram

Giulia è rimasta molto scottata dalla sua storia d’amore con Andrea finita troppo presto, ma ha trovato riparo tra le braccia di Carlo Beretta. I due si sono conosciuti alla fine della scorsa estate e da allora non si sono più lasciati. Stavolta Giulia sembra aver trovato davvero la sua anima gemella, il ragazzo giusto che la renderà felice e basta senza mai farle del male. In questo periodo Giulia è stata molto con la sua famiglia perché Carlo era fuori per un viaggio di lavoro, e oggi farà finalmente ritorno. Giulia ha postato delle foto in intimo con una didascalia che lascia poco spazio all’immaginazione: “Oggi torna Lo” ha scritto semplicemente. Poi lo ha detto anche nelle sue storie di Instagram, dicendo di aver poco tempo per potersi preparare.

Lo scatto ha raggiunto subito tantissimi likes e commenti di apprezzamento: “Wow, che dire? Il nostro Carlo è senza ombra di dubbio un uomo davvero molto fortunato“.