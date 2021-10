Classifica FIMI, Blanco declassato: arriva lui a conquistarsi il primo posto

La classifica FIMI di questa settimana porta con sé un debutto che non ha lasciato scampo alla concorrenza: scopriamo chi si è conquistato le prime posizioni

Ancora una volta FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ci permette di dare uno sguardo all’andamento settimanale delle vendite musicali del nostro Paese. Le classifiche degli album e dei singoli mostrano quali sono gli artisti più ascoltati del momento, raccogliendo i dati delle vendite degli ultimi sette giorni. Nell’ultimo mese nessuno è riuscito a spodestare il giovane Blanco dalla vetta, ma questa settimana qualcuno ha compiuto l’impresa. Ecco di chi parliamo.

Conquista le vette della classifica FIMI: l’inarrestabile rapper

View this post on Instagram Un post condiviso da Salmo Official (@lebonwski)

Ogni settimana nuove uscite possono andare a stravolgere la classifica FIMI, in una lotta all’ultima vendita. È successo anche questa volta con un debutto che ha conquistato la vetta delle tre classifiche: album, singoli e vinili.

A riuscire in questa impresa è stato il rapper Salmo che con il suo disco “Flop” ha ottenuto un ottimo riscontro dal pubblico. È stato lui a declassare per la prima volta dopo quasi un mese il giovane Blanco con che “Blu Celeste” deteneva la prima posizione. Secondo posto per lui, mentre non si muove dalla terza posizione Rkomi. “Taxi driver” continua a mantenersi sul podio dopo più di venti settimane dalla sua uscita.

Salmo conquista anche il podio dei singoli occupando il primo posto con “Kumite” e la terza posizione insieme a Marracash con il brano “La chiave“. Blanco resta saldo al secondo con il brano che dà il titolo al suo progetto discografico, “Blu celeste“.

Sono proprio i due artisti a dominare la Top 10 dei singoli più ascoltati e venduti. Tra loro solo alcune eccezione: Madame e Sfera Ebbasta all’ottava posizione con “Tu mi hai capito” e Fedez alla decima con “Meglio del cinema“. Anche il podio dei vinili è loro, insieme a un colosso della musica come “Nevermind” dei Nirvana che si trova in terza posizione dopo trent’anni dalla sua pubblicazione.

Questi i dati della classifica FIMI degli ultimi sette giorni. Per scoprire quali altre sorprese avrà in serbo il mercato discografico per noi dovremo attendere la prossima settimana.