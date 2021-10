Uno scatto inatteso della modella Soleil Sorge pare la stia agitato a sfoggiare ancor più tutta la sua personalità. Completamente a nudo è “una bomba”.

Spontanea ed incredibilmente perspicace concorrente dell’attuale “Grande Fratello Vip“, la bellissima influencer e modella ventisette, Soleil Sorge, dopo essere stata salvata due volte per via dei suoi comportamenti definiti a più riprese “corretti” dalla beniamina ed opinionista del reality show, Sonia Bruganelli, pare abbia ormai compreso come salvarsi da sola da ciò che i suoi ammiratori dal di fuori della casa potrebbero descrivere come un “mix d’invidia ed incomprensione“.

Nella giornata di oggi, 9 ottobre, un ultimo scatto apparso in rete della nata nella “City of Angels” sotto il segno del Cancro, entrata presto nel cuore quanto nelle preferenze del pubblico di Canale 5, pare abbia destato un notevole riscontro da parte dei suoi alleati. Soleil questa volta è davvero pronta a mettersi completamente a nudo.

“Ma cosa sei?” Soleil Sorge stavolta completamente a nudo. E’ una bomba

