E’ un colpo “preciso” al cuore dei suoi followers quello di Eleonora Incardona, le sue “curve pericolose” sono di una bellezza a 360°.

Oltre 500 mila follower su Instagram, una latente passione per lo sport ed un amore a più riprese dimostrato per il suo lavoro. L’influencer siciliana classe 1991, Eleonora Incardona, ha un carattere dinamico e adora cimentarsi in nuove avventure alla scoperta di località sconosciute, come dimostra lei stessa di giorno in giorno attraverso le sue sempre diverse pubblicazioni sul suo profilo. Eppure, il suo più grande interesse sembra però combaciare esclusivamente nel golf. Uno sport di precisione per il quale Eleonora sembra dimostrare un talento innato.

L’influencer è inoltre legata sentimentalmente al noto chirurgo Mirko Manola. Anch’esso ben conosciuto dal pubblico per essere il fratello, seppur non di sangue, della conduttrice sportiva Diletta Leotta.

Leggi anche —>>> “Cosa vedo nel cielo?” Romina Power – la FOTO sconcertante

“Che curve pericolose” Eleonora Incardona in leggings aderenti è un colpo al cuore

PER VEDERE ELEONORA INCARDONA IN LEGGINS ADERENTI, VAI SU SUCCESSIVO.