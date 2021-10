Emma Marrone con micro top e shorts neri, la danza sensuale: atomica – VIDEO

Emma Marrone ha infiammato gli animi dei suoi follower con un video da urlo in cui si mostra in tutta la sua bellezza e sensualità

Questa volta fa sul serio Emma Marrone che ha deciso di condividere un video di un estratto di un suo concerto. Solo una scena musicale? No o almeno non solo perché c’è molto di più.

La cantante negli ultimi tempi è alle prese con “X Factor“, programma che riscuote sempre un gran consenso del pubblico. Da subito si è evidenziato il grande feeling tra Emma e gli altri tre giudici Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli.

Emma Marrone, il video infuocato del concerto

Il video in questione è un estratto del concerto di Emma Marrone che un suo fan ha postato nelle stories e l’ha taggata. L’attrice balla con addosso un top aderente nero e shorts dello stesso colore. Nella coreografia i ballerini sembrano non riuscire a resistere al suo fascino magnetico.

In attesa di un nuovo tour i fan potranno godere della bravura e della simpatia di Emma nelle vesti di giudice di “X Factor”. Per la trasmissione di Sky è arrivato l’attesissimo momento dei Bootcamp, fondamentale per comporre le squadre.

In quest’edizione sono cambiate leggermente le regole. Non ci sono più le categorie e ogni giudice può scegliere il concorrente che vuole senza distinzione di età o di genere. Tra le novità introdotte c’è l’obbligo per i coach di avere all’interno del loro team almeno una band e un solista.

È la seconda volta che la cantante cresciuta nel Salento riveste i panni di giudice del famoso talent targato Sky. L’appuntamento con lo show è come di consueto giovedì prossimo alle 21:15.

Intanto i Bootcamp sono già iniziati per Manuel Agnelli e Mika. Il leader degli Afterhours è riuscito già a comporre la sua squadra con Nava, i Mutonia, i Bengala Fire, Phill Reynolds, Nerio e Spinozo. Mentre l’artista libanese ha scelto Mombao, Fellow, Nika Paris, Karma e la band Westfalia.