Federica Nargi, la fata più bella di tutte: travestimento mostruoso e décolleté da impazzire – FOTO

Federica Nargi ha pubblicato alcuni scatti strepitosi su Instagram: la showgirl indossa un travestimento pazzesco e piazza il décolleté in bella mostra.

Difficile trovare una donna bella e sensuale come Federica Nargi. Alessandro Matri è davvero un uomo fortunato: la sua compagna è magnifica ed è dotata di un fisico da paura. In queste settimane, la nativa di Roma sta partecipando a ‘Tale e quale show’. La 31enne sta usando diversi travestimenti da urlo.

L’ultimo in ordine di tempo è semplicemente inaudito: la classe 1990 ha deciso di “imitare” Daniela Goggi e ha indossato un costume da fata. La Nargi ha deciso di pubblicare alcune fotografie per far vedere parte della sua performance anche agli utenti del web. Il travestimento copre poco e niente: il suo fisico illegale è così in bella mostra da far perdere la testa ai seguaci.

Federica Nargi vestita da fata: il seno straborda

Per vedere la mostruosa fotografia di Federica, vai su successivo.