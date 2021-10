“GF Vip”, scontro acceso nella notte: la concorrente viene smascherata

Dopo la puntata del GF Vip di ieri sera, Sophie Codegnoni e Jo Squilo si sono scontrate per quello che è accaduto durante le nomination. Lite tra le due concorrenti

Sophie Codegoni e Jo Squilo hanno discusso animatamente ieri sera dopo la puntata del GF Vip. Tutto è cominciato quando le due sono state chiamate insieme agli altri concorrenti a fare le nomination. Sophie ha sempre cercato di nominare persone con una motivazione valida, e anche ieri sera a malincuore ha deciso di fare la stessa cosa e di fare il nome di Jo Squillo. Ha motivato la sua scelta dicendo di aver visto Jo troppo nervosa e distante nel corso della settimana e che ci è rimasta male per alcuni suoi comportamenti, ma che nonostante questo, la stima veramente molto.

Scontro fra Sophie Codegoni e Jo Squillo al GF Vip

Sia Jo che Alfonso Signorini hanno attaccato Sophie, dicendole che è quella classica situazione in cui si dice “Ti stimo ma ti nomino“. La ragazza si è ritrovata accerchiata da accuse per una semplice nomination che ha fatto perché è il gioco che lo richiede. Jo ha aggiunto il carico da novanta, sostenendo che Sophie a quanto pare è la classica bella ragazza che dice cose senza senso. Sophie ci è rimasta davvero male per questa accusa, e dopo la puntata, si è sfogata con i suoi compagni dicendo che Jo ha fatto tante battaglie per il femminismo nel corso della sua vita, e poi si è persa in un bicchiere d’acqua. Ha anche aggiunto che, questa settimana, ogni volta che provava a parlare con Jo, quest’ultima non la ascoltava e le voltava subito le spalle. Atteggiamento che l’ha spinta a nominarlo.

Le due hanno anche parlato in tarda notte ma tra di loro sembra essersi fatta una crepa irreparabile: riusciranno a ritrovarsi dopo questo brutto momento?