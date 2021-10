Giorgia Palmas, il profilo della sua silhouette manda in delirio il web. Curve da capogiro e sguardo intrigante, la showgirl seduce i fan: tripudio di like

Considerata tra le veline più apprezzate che hanno deliziato il pubblico di “Striscia la Notizia” con energici stacchetti, Giorgia Palmas rappresenta anche una delle bellezze più amate della televisione.

La sua immagine viene spontaneamente associata alla personalità solare, dimostrata nel corso del reality “L’Isola dei Famosi“, ma soprattutto nella condizione di “Paperissima Sprint” accanto all’ex compagno Vittorio Brumotti. Amata soprattutto per la sua semplicità, la showgirl unisce in un connubio perfetto sensualità e simpatia, rappresentando il sogno di molti fan, e un vero e proprio modello sui social.

Vanta infatti un profilo Instagram da 1,8 milioni di followers, dove condivide scatti della sua quotidianità trascorsa tra gli affetti familiari, in particolare con le figlie Sofia, nata dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini, e Mia, nata nel 2020 dall’amore con l’attuale marito Filippo Magnini, sposato il 12 maggio di quest’anno.

Molti sono gli scatti che riguardano la sfera professionale, tra shooting ed eventi, ma quello che non può proprio mancare sulla pagina social della conduttrice è la sua magnetica e splendente bellezza. Assoluta protagonista anche nell’ultimo post, che la vede passeggiare per le vie di Milano incantando i passanti con l’outfit autunnale decisamente sexy.

Giorgia Palmas, il suo autunno seducente

View this post on Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

“Tu a 39 anni sei molto meglio di quelle più giovani“, “Dea“, “Per me sei sempre la migliore!“, “Meravigliosa“, sono solo alcune ammirate considerazioni presenti tra i commenti dell’ultimo post di Giorgia Palmas intenta a passeggiare per le vie di Milano. L’outfit della showgirl incanta l’autunno del capoluogo lombardo con geometrie ipnotiche e toni in linea con la stagione.

Il top bordeaux aderente rende giustizia ai suoi colori mediterranei, ma soprattutto alle curve mozzafiato che di profilo seducono lo sguardo dello spettatore. Il capo più estroso del look è la maxi gonna a fantasia a conferire personalità alla sua proposta, che si conclude con gli stivaletti di pelle con tacco a slanciare la sua strepitosa figura.

Il viso perfetto si rivolge all’obiettivo, lasciando senza via di fuga i fan, che vengono rapiti dai suoi occhi profondi, per un tripudio di like assicurato.