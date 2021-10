Una serata ricca di emozioni per Pierpaolo Pretelli che ha avuto l’occasione di festeggiare insieme alla fidanzata Giulia Salemi una vittoria davvero emozionante

Si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip e dopo quasi un anno la loro relazione procede a gonfie vele. Impegnati in numerosi progetti lavorativi, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non perdono occasione per supportarsi a vicenda e mostrare al pubblico quanto siano in sintonia. Lo hanno fatto anche questa volta, festeggiando insieme un traguardo importante raggiunto da Pretelli.

Pierpaolo Pretelli vince la puntata di “Tale e Quale Show”: i festeggiamenti post puntata

Tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli continua a sorprendere il pubblico portando in scena di settimana in settimana esibizioni sorprendenti. Dopo il primo posto tra le preferenze del pubblico della scorsa puntata, grazie alla sua interpretazione di Achille Lauro, questa settimana Pierpaolo ha potuto festeggiare un grande traguardo.

È lui il vincitore della quarta puntata, dove con l’imitazione di Clementino ha stupito e conquistato pubblico, giuria e i suoi compagni di avventura. Con l’esibizione di “Cos cos cos” si è portato a casa la vittoria, la prima dall’inizio di questa esperienza.

“Che emozione incredibile“, scrive poco dopo la conclusione della serata ringraziando ancora una volta del supporto ottenuto. I festeggiamenti sono continuati una volta raggiunto casa dove ad attenderlo c’era la fidanzata Giulia Salemi. La showgirl, nonostante sia impegnata con la nuova edizione del GF Vip -conduce insieme a Gaia Zorzi il “GF Vip Party“- trova il modo di seguire contemporaneamente il suo compagno, facendo costantemente il tifo per lui.

“DAJEEEEEE, SEEEEEEE. Sono fiera di te, hai spaccato“, scrive condividendo il momento della vittoria di Pretelli. I due hanno poi pubblicato alcuni video che li vedono brindare e festeggiare il traguardo raggiunto.

“Ti vorrei fare i complimenti perché hai vinto la puntata e sei stato pazzesco” afferma Giulia che dopo il brindisi si scambia un tenero bacio con il suo fidanzato. “Non bevevo un calice di vino rosso da non so quanto tempo” -dichiara- “amore oggi c’è l’occasione“, risponde Pierpaolo.

Per concludere Giulia sottolinea nuovamente quanto sia fiera del suo fidanzato mentre i loro sorrisi mostrano ancora una volta quanto siano felici e innamorati.