Riassunto dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Cominciata con un momento di tenerezza, è proseguita tra scontri e faide. La casa si divide sempre di più

Puntata scoppiettante quella andata in onda questa sera: il Grande Fratello Vip è cominciato con il botto. Subito una grande sorpresa, un momento molto toccante per gli inquilini e i telespettatori: la clip di Manuel che cammina per casa con il deambulatore. Poi una sorpresa per Francesca Cipriani: dopo che ha incontrato il suo fidanzato la settimana scorsa, Alfonso ha deciso di sorprenderla di nuovo e di farle arrivare una cena proprio da parte di Alessandro. Poi è stata lasciata lì con un dubbio: lo incontrerà oppure no?

Grande Fratello Vip, riassunto della prossima puntata

Anche Alex Belli ha ricevuto una sorpresa, ha avuto modo di incontrare suo fratello in passerella. Si è rivelato una vera e propria scoperta in questa edizione e Signorini ha voluto regalargli questa carezza. Ma passiamo agli scontri della settimana: Miriana Trevisan e Raffaella Fico si sono scontrate duramente nel corso degli ultimi giorni, ma è in questa puntata che è scoppiata la lite tra di loro. Le due hanno deciso di non avere più niente a che fare l’una con l’altra. Le sorprese non sono finite qua: Giucas ha ricevuto una lettera da parte di suo figlio che lo ha fatto molto emozionare. Successivamente è stata raccontata la storia tragica di Samy, arrivato in Italia a 15 anni con un barcone dall’Egitto. Poi altre due sorprese: una per Amedeo che ha incontrato la sua ex moglie Maria Teresa e una ancora per Francesca, che ha incontrato ancora una volta l suo fidanzato.

Samy è stato l’eliminato di questa puntata: ha perso lui al televoto contro Amedeo e Nicola. Si conclude così anche per lui questa bellissima esperienza di vita.