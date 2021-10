“Sono innamorato di te”. Justine Mattera come Marilyn, il vestito si alza nei posti più bollenti – FOTO

Justine Mattera. La showgirl americana pubblica una serie di scatti su Instagram che ci fanno volare indietro nel tempo. Una grossa novità la riguarda. Scopriamola

La carriera di Justine Mattera ha avuto un corso molto particolare, potremmo definirlo “al contrario”. Molti giovani, nel corso dei decenni, sono partiti (e lo fanno tuttora) alla volta degli States per trovare fama e successo nel mondo dello spettacolo.

La Mattera ha fatto il percorso inverso. La nativa di New York ha trovato, infatti, l’America in Italia. Si è trasferita nel nostro paese negli anni ’90 coltivando il suo interesse come modella e trovando successivamente spazio anche nel piccolo schermo, spinta soprattutto da una sua caratteristica fisica lampante.

Justine Mattera: ritorno alle origini. La fotografia sul web ricorda il passato

View this post on Instagram Un post condiviso da Jra)

Justine Mattera ha una somiglianza incredibile con la star e icona di Hollywood Marilyn Monroe, fatto che l’ha decisamente aiutata all’inizio della sua carriera poiché si presentava al pubblico come sua sosia.

Gli spettatori più adulti la ricorderanno sicuramente in queste vesti nel programma televisivo di Rai 2 di oltre vent’anni fa, “Ci vediamo in TV”, presentato da Paolo Limiti, marito della stessa showgirl americana, scomparso nel 2017.

Per questo motivo gli ultimi scatti pubblicati dalla stessa Justine Mattera sul suo seguitissimo profilo Instagram (al momento oltre 508mila utenti) regalano vibrazioni di un passato di gloria.

Si presenta con una carrellata di cinque fotografie in cui indossa un abito firmato da Barbara Bui che ricorda moltissimo il celebre vestito bianco di Marilyn Monroe nel film “Quando la moglie è in vacanza”, rimasto indelebile nell’immaginario collettivo per la scena in cui la gonna si alza a causa del vento proveniente dalla metropolitana.

Al contrario di Marilyn, Justine Mattera sfoggia un capo dal colore azzurro. Anche in questo caso l’attaccatura è dietro il collo ma l’intreccio sul seno voluttuoso fa un diverso gioco di tessuto. “Sono innamorato di te” – scrive un fan dell’artista americana, ritratta negli scatti mentre ondeggia sensualmente con l’abito dallo stile retrò.

Justine Mattera ha compiuto 50 anni il 7 maggio scorso. Impossibile a dirsi; la sua fisicità prorompente, la leggiadria del suo volto, la tonicità dovuta ai pressanti allenamenti, le regalano un’immagine decisamente giovanile.

La storia della sua incredibile vita è raccontata in un libro scritto di suo pugno, una biografia con un titolo che gioca con il suo nome “Just Me. Quante Vite Ci Stanno In 50 Anni?”, Cairo Editore.