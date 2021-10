“Telefonami amore mio”, Laura D’Amore dècollète spaventoso infiamma il weekend: da sognare anche la notte – FOTO

La hostess più provocante del web, Laura D’Amore spiazza tutti con un primo piano da arresto cardiocircolatorio: che spettacolo.

Standing ovation per l’ultima ora sui canali social della famosissima hostess, Laura D’Amore. La web influencer tra le più seguite e apprezzate del web ha fatto letteralmente sognare tutti i suoi fan ad occhi aperti grazie ad un post da “mille e una notte”.

Per la dipendente di “Alitalia” il pianeta Instagram è diventato per lei una seconda opportunità per crescere da un punto di vista della notorietà. Con ben 826 mila followers guida la classifica delle bellezze del momento.

Sin dal primo momento però Laura è riuscita a fare il pieno di ascolti e decollare all’istante. Un verbo che risuona molto spesso nella sua mente, in qualità, appunto, di hostess di bordo.

D’altronde la principessa dei social sa anche coniugare alla perfezione il bello e cattivo tempo con quel sorriso che irradia all’istante gli occhi dei suoi appassionati, come ha dimostrato in parte anche nell’ultimo scatto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Chi c’è lì in mezzo” Vanessa Incontrada, la FOTO dolcissima ma un dettaglio scuote in fan

La hostess di “Alitalia” manda in visibilio i fan: uno scatto super vertiginoso

PER VEDERE LA FOTO DI LAURA D’AMORE, VAI SU SUCCESSIVO