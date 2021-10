Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi perché si sono lasciati? Questa domanda tormenta, dopo anni, milioni di fan. Oggi sappiamo la verità.

Leonardo Pieraccioni, attore, produttore, regista, sceneggiatore e comico italiano apprezzato, Laura Torrisi, attrice, showgirl e modella, entrambi amati ed apprezzati da milioni di italiani. Per anni sono stati la coppia più apprezzata del mondo dello spettacolo, il loro amore sembrava non potesse finire mai ed invece come nelle più brutte delle favole, il lieto fine non c’è stato.

Entrambi di origini toscane, quando si sono conosciuti Leonardo era alle prese con un film, mentre Laura, reduce dalla sua primissima esperienza televisiva al “Grande Fratello” muoveva i primi passi nel mondo del cinema, ed è proprio su un set che tra i due si è accesa la scintilla della passione.

Il film nel quale entrambi recitavano ignari di tutto era “Una moglie bellissima”, produzione del 2007 che ha sbancato al botteghino. La protagonista del film era la bella e focosa Laura, ciack dopo ciak, i due si sono innamorati tra una battuta ed una risata. Leonardo e Laura si sono innamorati, hanno vissuto momenti davvero unici, dalla loro folle passione è nata Martina.

Nel 2014 i due attori hanno annunciato la fine della loro relazione, l’unica cosa che li unisce dopo tutti questi anni è il rispetto reciproco per il passato e l’amore per la ragazzina.

Finalmente la verità, dopo anni siamo a conoscenza del perché della rottura

Quando Laura e Leonardo hanno annunciato la fine della loro relazione, milioni di fan hanno sofferto con loro. Nessuno si sarebbe mai aspettato che un amore così grande, così importante, così sentito, potesse finire da un momento all’altro.

Entrambi in più occasioni hanno ammesso, anche in programmi televisivi, di essere stati male per la decisione presa, di volersi ancora bene per Martina e di non essersi mai separati davvero. Sono uniti dall’amore che provano per la figlia, carne della loro carne, sangue del loro sangue.

I due hanno un ottimo rapporto, si sentono spesso, si supportano e sopportano, in fin dei conti non si sono mai lasciati completamente andare, il passato li tiene uniti. Rumors hanno anche ipotizzato di un possibile ritorno di fiamma, al momento nulla di certo, ma chi vivrà vedrà.

Leonardo Pieraccioni avrebbe lasciato Laura Torrisi per la dichiarazione di un presunto amante, che confessò di avere una storia con l’attrice. Sicuramente questa faccenda ha messo un carico da 11 su una storia ormai già logorata. Ma il vero motivo non è stato soltanto questo, l’attore infatti, a suo tempo, dichiarò che i due erano già separati formalmente e che le cose sono peggiorate con la nascita di Martina. Incomprensioni, litigi, divergenze caratteriali, hanno contribuito alla fine di tutto.