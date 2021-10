Meteo ancora instabile, una nuova perturbazione sarà protagonista nel weekend, vediamo insieme cosa accadrà nel dettaglio.

Le previsioni meteo per la giornata odierna confermano un’instabilità generalizzata su gran parte dell’Italia, il maltempo si farà sentire per tutto il weekend anche se su alcune regioni il sole regalerà un po’ di tregua dall’acqua di questi giorni.

Le precipitazioni si concentreranno maggiormente in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, fenomeni meno intensi si avranno nelle Marche e in Abruzzo. Per quanto riguarda la Campania, la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo di colore giallo dalle 12 di venerdì 8 ottobre fino alle 6 del mattino di sabato 9 ottobre, le zone interessate sono il Sannio e l’Alta Irpinia.

E’ previsto nel weekend un ulteriore calo termico delle temperature, le minime scendono ad 8 gradi mentre le massime restano sui 18 gradi.

Nel dettaglio le previsioni del meteo

Vediamo la situazione meteo nel dettaglio.

NORD

Al Nord Ovest il cielo sarà molto nuvoloso specie di mattina, non sono previste precipitazioni importanti mentre al Nord Est è prevista instabilità generalizzata con diversi rovesci. Le temperature oscilleranno tra i 15 gradi ed i 20 gradi.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e specie sul versante adriatico il cielo sarà totalmente coperto dalle nevole, sono previste piccole spruzzate di neve nelle Marche, in Abruzzo e sugli appennini. Rovesci anche in Sardegna anche se a tratti potrebbe uscire un po’ di sole. Le temperature oscilleranno tra i 18 gradi ed i 24 gradi.

SUD E SICIALIA

Ad Sud ed in Sicilia il tempo sarà molto instabile, diversi temporali di media intensità si abbatteranno sulle regioni, soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia. Le temperature oscilleranno tra i 22 gradi ed i 25 gradi.

Per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle previsioni del meteo continua a seguirci.