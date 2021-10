Chiara Francini ha folgorato il popolo del web con una serie di scatti mozzafiato in cui ha mostrato tutta la sua bellezza. Subito è boom di like e commenti.

Occhioni incredibili, lineamenti angelici, curve sbalorditive. Chiara Francini non smette mai di conquistare il pubblico con la sua bellezza incredibile e il suo talento innato.

Classe 1979, di Firenze, è diventa nota nel mondo dello spettacolo recitando in pellicole e fiction. Laureate in lettere, fin da ragazzina coltivava il desiderio di lavorare in questo settore, sogno che ha coronato tanto da diventare una delle attrici più apprezzate in Italia.

Oltre a questo ha debuttato sulla scena letteraria pubblicando libri di successo e ha ottenuto un grande seguito su Instragram, dove il suo profilo conta ben 611 mila follower. Il suo feed è un racconto delle sue giornate trascorse tra impegni lavorativi e attimi di relax. Di recente ha condiviso un nuovo post che ha lasciato tutti senza fiato.

Chiara Francini, irresistibile: i fan sono senza fiato

