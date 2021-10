Natalia Paragoni conquista tutti con gli ultimi scatti alle terme. I suoi followers non hanno proprio dubbi: “Andrea ha scelto bene, è davvero un uomo fortunato”

Natalia Paragoni è stata sicuramente una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. Ha partecipato al programma nel 2018 e da allora è cominciata la sua carriera. Stava per lasciare lo studio quando Andrea Zelletta, il nuovo tronista, le chiese di restare. E lei disse di sì. Fu davvero amore a prima vista perché dopo mesi di corteggiamento alla fine è proprio lei che Andrea scelse tra tutte: da allora è cominciata la loro lunga storia d’amore che sta durando contro ogni più aspettativa dei telespettatori del programma.

Natalia Paragoni conquista tutti alle terme: Andrea Zelletta è un uomo fortunato

Andrea e Natalia sono una delle coppie più affiatate del mondo del web, ma oltre ad essere questo, sono anche due persone in carriera che stanno realizzando i loro sogni. Andrea dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha deciso di portare avanti la sua carriera da DJ, mentre Natalia sta continuando i suoi progetti. Natalia sui social invece è sempre più seguita e ogni giorno pubblica scatti che incantano i suoi followers. Ad esempio le ultime la ritraggono in costume da bagno nelle splendide terme di Bormio. Sembra semplicemente una Dea: le sue curve tolgono il fiato e la sua bellezza risplende come sempre. I suoi followers non hanno dubbi e lo sottolineano ancora oggi: “Andrea ha scelto proprio bene, è davvero un uomo fortunato“.

Natalia, nel giro di pochissimi minuti, ha collezionato tantissimi likes: la sua bellezza continua a conquistare tutti ogni giorno e i commenti sotto all’ultimo scatto pubblicato ne sono la prova più evidente.