Nunzia De Girolamo, sgabello e gambe accavallate: sempre più una bomba di sensualità – FOTO

Nunzia De Girolamo è stata ospite di “Non è l’arena”, il programma in onda su La7 condotto da Massimo Giletti insieme ad altri ospiti

Poche ore fa Nunzia De Girolamo ha pubblicato nelle storie di Instagram il momento in cui è stata protagonista di “Non è l’arena” di Massimo Giletti. La foto ha fatto impazzire i suoi follower visto che si è mostrata molto sensuale sebbene sia vestita con abiti distinti.

Sono giorni di ospitate per la ex politica visto che ha partecipato anche a “La vita in diretta”, rotocalco di attualità e cronaca che va in onda tutti i giorni su Rai 1 condotto da Alberto Matano.

In quest’occasione ha parlato di temi cari al pubblico insieme ad altri ospiti come Francesca Barra, Annalisa Bruchi e Rita Dalla Chiesa. A proposito, ad esempio, si è discusso sulla notizia dei finti Greenpass a Roma.

Nunzia De Girolamo, la foto a “Non è l’arena”

