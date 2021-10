Zodiaco, i segni che cambiano sempre idea: la coerenza non li appartiene

Contare su di loro potrebbe portare conseguenze spiacevoli: parliamo dei segni zodiacali che cambiano sempre idea, risultando incoerenti e assolutamente inaffidabili

Cambiare idea non è visto necessariamente come qualcosa di sbagliato, anzi, in alcuni casi potrebbe essere sinonimo di intelligenza e spirito critico. Modificare la propria opinione sulla base delle informazioni ottenute è più che giusto e più che accettabile. Ciò che appare particolarmente intollerabile è un costante cambio di idee che comporta instabilità e inaffidabilità. In particolare secondo gli astrologi alcuni segni zodiacali sono particolarmente portati a vivere in uno stato perenne di incoerenza. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali più incoerenti di tutti

Tra i segni zodiacali che cambiano idea più velocemente troviamo l’Ariete che sembra non riuscire mai a trovare un giusto equilibrio nelle proprie emozioni. Questo significa che sarà costantemente influenzato da avvenimenti o contesti e non riuscirà mai a seguire una linea coerente. In particolare quando si tratta dei suoi sentimenti e quindi dei rapporti con le persone che lo circondano non riuscirà a non cambiare idea. Gli altri saranno spesso disorientati dai suoi cambi repentini nei loro confronti.

Poi troviamo la Bilancia che nel tentativo di farsi accettare dagli altri tenderà a cambiare spesso la propria opinione. Il suo desiderio di entrare nelle grazie altrui farà comportare questo segno in maniera piuttosto incoerente, poiché modificherà le sue idee a seconda di chi si troverà davanti.

Tra i segni più incoerenti c’è anche il Leone che cercherà di imporre la propria personalità su tutto e tutti, poco importa se per farlo dovrà risultare incoerente agli occhi di chi lo conosce davvero. Cambi di opinione, scelte prese e poi ritratte, fidarsi della parola di questo segno è pericoloso poiché potrebbe finire per deludere le aspettative o la fiducia riposta nei suoi confronti.

Infine in questa categoria troviamo il segno dei Pesci che, particolarmente volubile quando si tratta di amore, non sembra riuscire a seguire una linea coerente. Nei suoi pensieri e nei suoi sentimenti. Le persone nate sotto questo segno sarebbero in grado di prendere decisioni razionali per poi contraddirle il giorno successivo, poiché mosse dalle proprie emozioni.