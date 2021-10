Elisabetta Gregoraci continua a conquista tutti sui social: l’ultimo scatto in abito da sera ha fatto impazzire i numerosi followers che la seguono su Instagram

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo da oltre vent’anni. Ha esordito quando era a malapena una ragazzina e già così giovane ha dovuto fare i conti con i pregiudizi della gente, a casa della sua relazione con Flavio Briatore che all’epoca fece molto discutere. Si sposarono e dal loro matrimonio è nato Nathan Falco, e anche se oggi non sono più insieme, sono rimasti in buoni rapporti. E lei lo scorso anno si è sentita pronta a partecipare ad un reality, il Grande Fratello Vip, che le ha cambiato la vita.

Elisabetta Gregoraci incanta tutti: ecco il suo sabato sera

Questa esperienza, infatti, ha aiutato Elisabetta a farsi conoscere bene dal pubblico e farsi volere bene. Ad oggi ha tantissime persone che la seguono ogni giorno con costanza, che la inondano di regali e di affetto in ogni momento. E ha anche tanti amici che ha conosciuto proprio nella casa più spiata d’Italia. Ogni post che pubblica su Instagram manda in tilt il sistema: come ad esempio l’ultimo, che la ritrae in abito da sera, pronta per il compleanno di una sua amica. Tra i commenti spiccano quelli di Enock e Francesco Oppini, due ragazzi conosciuti nella casa del GF Vip e che ad oggi sono ancora suoi amici. Insomma, questo programma le ha regalato davvero tanto ma anche lei ha regalato tantissime emozioni.

I likes sotto al suo ultimo post non si sprecano: anche stavolta è riuscita a fare un record di apprezzamenti. Non a caso Elisabetta è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo.