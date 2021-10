La bella Stasi sta continuano a incrinare i rapporti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, è una bomba pronta a scoppiare

Chi gestisce i social della bella Soleil Stasi ha condiviso alcune sue foto mentre è seduta su una poltrona e fa alcune smorfie che fanno intendere la sua personalità particolare. Nella didascalia si legge:”Calma come una bomba”. L’influencer infatti passa da momenti di calma apparente a momenti di follia assoluta in cui scoppia e semina il panico nel reality. Difficile ormai capire se la sua è una strategia o la sua vera personalità che esce fuori.

Soleil Stasi una grande presenza nel Grande Fratello Vip

Soleil Stasi si è dimostrata esattamente ciò che ci si aspettava, una donna esuberante, difficile da gestire e che crea il caos totale. Sin da subito la Stasi ha cominciato a seminare il terrore. Prima con la storia tormentata con l’ex Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente del GF Vip, che per giorni hanno tenuto l’indice di ascolto alto con le loro discussioni e vicende private. Poi è arrivata anche l’attuale fidanzata di lui ad incrinare ancora di più i rapporti e a scatenare la follia della Stasi. Successivamente l’influencer ha concentrato la sua attenzione su altri concorrenti.

La discussione avuta con Ainett Stephens e Samy è diventata virale in poco tempo. La Stasi ha infatti pronunciato parole che non sono passate inosservate ne all’interno della casa ne fuori. La Stephens, Samy e le princess hanno interpretato alcune parole dell’influencer come razziste e si sono scagliate contro di lei con una furia incontenibile. Archiviata anche questa storia, la Stasi riesce nuovamente a farsi malvolere dai compagni perché viene accusata di apparire diversa in puntata rispetto agli altri giorni normali nella casa. A questo punto non è facile capire se la sua sia una strategia per attirare l’attenzione e passare come vittima, oppure sia semplicemente lunatica.

Tuttavia sin dalla sua introduzione ha spiegato di avere un bel caratterino e che se viene provocata non esita a rispondere. Indubbiamente è lei una delle protagoniste indiscusse dell’edizione di quest’anno. Alcune inquilini hanno addirittura affermato che ci sono stati giorni di vero e proprio regno del terrore di Soleil. Insomma tremate inquilini del GF Vip perché non è finita per niente e la Stasi ha in serbo sicuramente sorprese.