Tommaso Zorzi, Francesco Oppini rompe il silenzio: finalmente la verità

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno fatto pace? Il figlio di Alba Parietti, intervistato da Radio Radio, ha risposto alla domanda più gettonata del momento

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono stati due dei concorrenti più amati della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti nella casa e hanno stretto un rapporto di amicizia che è diventato giorno dopo giorno sempre più importante. Hanno lottato tanto per riuscire a far conciliare i loro caratteri, ma alla fine n’è venuto fuori qualcosa di veramente bello. Purtroppo, però, a metà di quest’estate, qualcosa sembra essersi inesorabilmente rotto tra di loro e non si è più saputo nulla. Ospite a Radio Radio, Francesco ha risposto finalmente alla domanda più gettonata del momento.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è finita per sempre? La verità sul loro rapporto

La speaker gli ha chiesto come sono i rapporti con Tommaso ad oggi, e lui ha risposto con un po’ di esitazione. “Le chiacchiere sono sempre in giro. Io credo che i rapporti quando sono veri si recuperano sempre” al che la speaker gli ha chiesto se allora spera di recuperare, e lui ha aggiunto: “No non ho detto che spero di recuperare, ho detto che quando sono veri si recuperano. È una cosa che preferisco tenere per me, le mie cose personali le preferisco tenere per me. Ci sono chiacchiere inventate nel web e nel bene e nel male si riporta quello che si vuole. Io non voglio mettere bocca su queste cose perché vado oltre e porto sempre rispetto alle persone a cui ho voluto bene nella mia vita“. Francesco è stato molto bravo a divagare, ma i suoi fans hanno notato che qualche giorno fa, Tommaso ha messo like ad un’intervista di Francesco su Instagram.

Orgoglioso com’è l’ex vincitore del Grande Fratello Vip, sapevano tutti che non l’avrebbe mai fatto se le cose tra di loro ad oggi non fossero più tranquille.