Costanza Caracciolo continua ad essere uno dei personaggi più amati del mondo del web. Anche i social la premia con tantissimi likes e commenti

Costanza Caracciolo è stata senza ombra di dubbio una delle veline più amate della televisione italiana, e ora è un personaggio molto seguito sui social. Ha sempre saputo che sarebbe riuscita a fare questo nella vita, nonostante sembri un sogno per molti: be’, anche per lei lo era, ma era anche certa che lo avrebbe realizzato. Era solo una bambina quando decise di sua spontanea volontà, di cominciare a frequentare scuole di danza che le hanno permesso di diventare sempre più brava di anno in anno.

Costanza Caracciolo sempre più bella: uno schianto su Instagram

Il lavoro di Costanza sta andando alla grande: da un po’ di anni ha cominciato a lavorare sui social dove raccoglie continuamente traguardi e soddisfazioni. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Costanza è stata sotto ai riflettori del gossip per la sua unione con Christian Vieri. Hanno combattuto contro tutto e tutti per il loro amore e alla fine hanno dimostrato l’autenticità dei loro sentimenti. Lo scorso anno i due hanno vissuto la grande gioia di diventare di nuovo genitori della piccola Isabel: le loro figlie sono la cosa migliore che potesse capitare a Costanza e a Christian. Tengono riservati i loro momenti di famiglia più privati ma questo è ciò che li rende così tanto amati.

L’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram, ad esempio, ha collezionato migliaia di likes. Lo scatto la ritrae per strada, con un paio di tacchi tra le mani e le ciabatte ai piedi.