Domani andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi saranno sottoposti a ben quattro sfide dopo quello che è accaduto in settimana

Domani andrà in onda la quarta puntata di Amici di Maria De Filippi, una delle più attese di questa edizione. È trascorso giusto un mese da quando è cominciato tutto e proprio questa settimana è arrivato il primo provvedimento per gli allievi. Sono stati chiamati tutti qualche giorno fa e avvertiti che il disordine che c’è in casa è inconcepibile, per questo motivo la produzione ha deciso di mandare in sfida ben quattro concorrenti, due cantanti e due ballerini. In casa è scoppiato il caos al momento di prendere questa decisione.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni della prossima puntata

Domani assisteremo così alle sfide: a doverla affrontare saranno i cantanti LDA e Luigi e i ballerini Christian e Mattia. I quattro ragazzi dovranno confermare la loro maglia ma non a tutti loro la sfida andrà bene. Successivamente si esibiranno gli altri ragazzi e assisteremo ancora una volta a dei bisticci tra Anna Pettinelli e Rudi Zerbi. I due non riescono proprio ad andare d’accordo e continuano a punzecchiarsi tutto il tempo. Alessandra Celentano, intanto, continua la sua guerra personale con Veronica Peparini. Anche le due docenti non riescono a trovare un punto di incontro. Nel frattempo gli allievi si preparano per accedere alla fase serale del programma: è arrivato il momento di fare un po’ di pulizie perché 17 alunni sono troppi per passare alla fase successiva.

Ci sarà qualche eliminato nella puntata di domani? Per scoprirlo non ci resta che attendere e sperare che per gli allievi tutto vada nel migliore dei modi.