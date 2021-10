“E Giotto muto…”, Anna Safroncik il filo del bikini si spegne proprio lì: posteriore da opera d’arte – FOTO

L’attrice, Anna Safroncik lascia i fan di Instagram col fiato corto dopo l’ultima pubblicazione che l’ha portata alla ribalta per l’ennesima volta.

Dal grande schermo agli “affari” dietro le quinte, Anna Safroncik ha sempre saputo districarsi con grande sacrificio, tra un impegno e l’altro. L’attrice di origini ucraine non ha impiegato tantissimo tempo ad entrare in confidenza con i propri fan.

E’ bastato davvero poco per avere ragione della concorrenza e scavalcare le diverse identità dello spettacolo. Dal coraggio alla forza d’animo, fino alla capacità mai esausta di credere nei propri mezzi.

Tutti ingredienti che hanno fatto di lei un personaggio unico nella storia dello spettacolo, che verrà ricordato prima di tutto per la semplicità che la contraddistingue. Come se non bastasse, anche i lineamenti perfetti e delicati del volto fanno venir fuori la parte migliore del suo aspetto fisico.

Dagli occhi paradisiaci alle labbra, fino al look mai stravolto dei capelli lunghi sciolti che rappresentano il sogno nel “cassetto” di molti suoi appassionati

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Che diva!” Ambra Angiolini, il vestito è pieno di trasparenze: bellezza folgorante! – FOTO

L’attrice infiamma il web con un didietro spettacolare: che bomba!

PER VEDERE LA FOTO DI ANNA SAFRONCIK, VAI SU SUCCESSIVO