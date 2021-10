L’ultimo outfit di Federica Nargi non lascia nulla per scontato, i dettagli sono per i suoi fan un mix da capogiro: è di una “bellezza monumentale”.

Celebre ex velina di “Striscia La Notizia” di origini capitoline e classe 1990, confermata dal 2008 per un periodo di ben quattro annualità, la bellissima vincitrice di “Miss Roma”, Federica Nargi, sin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo ad oggi pare sia ancora considerata come un importante punto di riferimento per il vasto pubblico televisivo della penisola.

Mentre il suo successo sui social le conferma un seguito di quasi 4 milioni di follower, sul primo canale Rai, l’undicesima edizione di “Tale e Quale Show“, ha ormai segnato il suo inizio da quattro settimane. E, la showgirl, non poteva infatti non essere riconosciuta dai suoi telespettatori, anche per quest’anno, come una delle sue più amate concorrenti. Scopriamo adesso il perché.

Federica Nargi scollatura e spacco da capogiro, è una dea dalla “bellezza monumentale”

