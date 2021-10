Bianca Guaccero ha pubblicato una fotografia bellissima sui social network: la conduttrice ha anche postato un messaggio in didascalia.

Bianca Guaccero è un’attrice molto amata dal pubblico italiano. La classe 1981 ha preso parte a tantissimi film e a moltissime serie televisive. La nativa di Bitonto iniziò la sua carriera prendendo parte ad alcune pellicole come ‘Terra bruciata’, ‘Faccia di Picasso e ‘Tra due mondi’. Nel 2008 ha affiancato Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione del Festival di Sanremo.

Dal 2018, Bianca è il volto di Detto Fatto. Quest’oggi, la 40enne ha pubblicato una fotografia bellissima e ha anche dato appuntamento ai suoi fan per la giornata di domani. “Grazie ragazzi! Vvb. Vi aspetto domani alle 15:15 con DettoFattoRai”, si legge. Il messaggio non è passato inosservato: i telespettatori non vedono l’ora di godersi una nuova puntata del noto programma.

Bianca Guaccero bella e seducente: la foto fa il pieno di likes

Bianca, questo pomeriggio, ha incantato la sua platea di followers pubblicando una fotografia da brividi. Il primo piano del suo viso è stupefacente: il trucco mette in risalto i suoi lineamenti perfetti. La 40enne sfodera un sorrisino provocante: le sue labbra da infarto sono messe in risalto da un rossetto niente male.

Numeri importanti per il post, che ha già raggiunto 15mila likes e quasi 300 commenti. “Come sempre meravigliosa”, “Sei davvero fantastica”, “Sei sempre impeccabile”, “Incanto”, “Dona a 360 gradi”, “Due occhi e uno sguardo che fulminano”, si legge. Qualcuno, inoltre, sottolinea la sua bravura e parla con gioia dell’intervista di questo pomeriggio sui canali Rai.

Bianca, questo pomeriggio, ha incantato i telespettatori prendendo parte al programma ‘Da noi a ruota libera’: l’intervista con Francesca Fialdini è stata interessantissima e ci sono stati anche momenti emozionanti e da brividi.