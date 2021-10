Calciomercato Juventus, spunta il gran ritorno: i dettagli

Calciomercato Juventus, spunta il gran ritorno per rinforzare il centrocampo: i tifosi sognano.

La Juventus ha vissuto un’inizio di stagione tutt’altro che semplice. La squadra di Max Allegri ha cominciato il campionato pareggiando ad Udine, perdendo a Napoli e venendo sconfitti in casa dall’Empoli (il risultato della neopromossa allo Stadium è stato clamoroso). Da qualche settimana, seppur non brillando, i bianconeri stanno sistemando la classifica e hanno raccolto tre vittorie consecutive.

In Champions League la musica è stata diversa: due vittorie in altrettante partite, compreso il successo contro i campioni in carica (Chelsea). Per migliorare la rosa e tornare ad essere la migliore squadra, tuttavia, occorre qualche rinforzo durante le prossime sessioni di calciomercato. Non va dimenticato che qualche settimana fa il club di Torino ha perso Cristiano Ronaldo: sostituire l’asso portoghese in pochi giorni è stata una missione impossibile. C’è un nome in particolare che viene accostato alla Juve: in questo caso, si tratterebbe di un grande ritorno.

Calciomercato Juventus, spunta un gran ritorno: tifosi in estasi

Il reparto che ha maggiormente bisogno di rinforzi in casa Juventus è senza ombra di dubbio il centrocampo. Il tecnico Allegri, qualche stagione fa, aveva un pacchetto di livello assoluto con Vidal, Pjanic e Pogba in piena maturità. Ritornato sulla panchina bianconera, l’allenatore toscano ha trovato un reparto decisamente più in difficoltà.

Uno di questi tre ex giocatori viene accostato con insistenza alla Juve. Si tratta di Paul Pogba, finito al Manchester United per più di 100 milioni di sterline. Il francese è in scadenza e con molta probabilità lascerà ancora una volta i Red Devils a parametro zero. Dopo la grandissima partita tra Belgio e Francia, Pogba ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno mandato in estasi i tifosi bianconeri. “Futuro? Ho ancora un anno di contratto, a giugno si vedrà”, ha svelato il centrocampista. “Juventus? A Torino si sta sempre bene..“, ha aggiunto.

Il calciomercato, comunque, può ancora attendere: dopo la sosta per le Nazionali la Juventus dovrà disputare un match difficilissimo contro la Roma di Mourinho.