Carlo Conti ha recentemente confessato il dramma attraversato a causa di suo figlio Matteo: la rivelazione del conduttore è sconcertante

Non esiste gara di audience che l’amatissimo Carlo Conti non sia in grado di vincere. L’11esima edizione di “Tale e Quale Show“, rinnovata in termini di giuria ma mai per quel che concerne la conduzione, si è portata a casa l’ennesima vittoria consecutiva. Lo scorso venerdì 9 ottobre, infatti, la trasmissione di Rai 1 ha totalizzato il 21,84% di share, mentre il “Grande Fratello Vip” continua a non convincere il pubblico di Canale Cinque.

Merito della bravura del conduttore, che con il sorriso e l’affabilità che lo contraddistinguono non manca mai di raccogliere il pieno di consensi. Conti, fuoriclasse nel lavoro e nella vita, ha recentemente confessato di aver attraversato un dramma a causa di suo figlio Matteo: non ne aveva mai parlato prima d’ora.

Carlo Conti, il dramma che riguarda il figlio Matteo: non ne aveva mai parlato

Eleganza, garbo e simpatia: queste le doti che hanno permesso a Carlo Conti di affermarsi come uno dei conduttori più richiesti del panorama televisivo italiano. Portano la sua firma le trasmissioni di maggior successo di Rai 1, da “Tale e Quale Show” a “Affari Tuoi – Viva gli sposi”. Il presentatore, appagato da un punto di vista lavorativo, è anche un papà ed un marito premuroso. Suo figlio Matteo, nato nel 2014, è la sola ed unica ragione di vita di Carlo Conti.

Proprio Matteo, qualche anno fa, aveva fatto precipitare il conduttore nel più profondo sconforto. Carlo ha infatti raccontato che suo figlio, di ritorno dall’asilo, gli aveva domandato se potesse tifare per la Roma. Il presentatore, il cui cuore batte per la Fiorentina, aveva deciso di intervenire nell’immediato. “Ho capito che dovevo salvarlo“, ha spiegato con ironia il padrone di casa di “Tale e Quale show”, alludendo alla fede calcistica del figlio.

Matteo, frutto dell’amore tra Carlo Conti e sua moglie Francesca Vaccaro, aveva davvero destabilizzato il presentatore con la sua richiesta. Chissà se, a distanza di anni, il bambino avrà ascoltato i consigli del papà…