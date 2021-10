Cecilia Rodríguez con semplicità e malizia riesce ad accendere la passione. La domenica ha tutto un altro sapore ora.

La bellissima showgirl di origini argentine non smette mai di stupire i suoi fan, con estrema semplicità, eleganza, malizia e simpatia, Cecilia Rodríguez regala un po’ di se a milioni di italiani che la considerano una vera dea.

Cecilia, come ormai tutti sappiamo, si è scrollata di dosso l’ombra della sorella Belèn, ha saputo crearsi una sua identità artistica, ha saputo imporsi nel panorama della televisione con estrema intelligenza, volontà e umiltà.

La showgirl ha partecipato a diversi show televisivi, la ricordiamo al “Grande Fratello Vip” o reality “L’Isola dei Famosi”. Cecilia si è lanciata a far tutto non deludendo mai le aspettative. Vive la sua vita serenamente con il modello ed ex ciclista Ignazio Moser, i due piccioncini conducono una vita piena e soddisfacente, sono molto in sintonia e si amano alla follia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Vanessa Incontrada, il pizzo nero le accarezza il decolté e le solletica la …. FOTO

Cecilia incanta tutti, vestita di tutto punto non ha bisogno di mostrare altro

View this post on Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rosalinda Celentano confessa il segreto del passato: “Si sono stata con loro due…” Il pensiero di papà Adriano

In mattinata la nostra Cecilia ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram seguito da milioni di follower, la showgirl oltre ad essere una conduttrice di successo è anche un influencer ed una fotomodella per noti brand internazionali e nazionali. Insieme a Belèn ha creato una linea di costumi, quindi al cv aggiunge anche la voce imprenditrice.

La foto ha letteralmente mandato in tilt il web, Cecilia indossa un pantalone a zampetta nero, che le scivola delicatamente sul corpo, uno stivaletto dello stesso colore con tacco alto e punta leggermente pronunciata. Il sottogiaccia in pizzo risalta il suo meraviglioso decolté e la giacchina rende il tutto molto professionale. Il tocco di classe è dato dal cappello che le conferisce quell’aria un po’ retrò.

I fan sono impazziti, milioni di commenti si sono susseguiti tra le fila di cuoricini ed emoticon. Nessuno si è contenuto ed una pioggia di approvazioni hanno colorato la domenica alla showgirl, “Bonita hermosa” qualcuno scrive, “Sei la più bella” risponde qualche altro.

Cecilia ha conquistato i cuori dei suoi fan, nessuno può fare a meno di lei così lei non può fare a meno dei suoi fan.