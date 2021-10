Costanza Caracciolo conquista tutti: l’ex velina di “Striscia la Notizia” ha pubblicato uno scatto insieme a sua figlia che ha incantato i suoi numerosi followers

Costanza Caracciolo è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Ha sempre avuto la passione per la danza, un amore che l’ha accompagnata per tutta la sua vita e che l’ha portata dov’è ora. Fin da quando era solo una bambina, Costanza sapeva che da grande avrebbe realizzato il suo sogno perché da subito ha lottato per far in modo che questo accadesse. E così, dopo aver finito la scuola superiore, si è ritrovata improvvisamente a diventare una dei volti più noti della nostra televisione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Miriam Leone, la miss con quel panorama lascia tutti senza fiato

Costanza Caracciolo insieme alla sua bambina: record di likes

Costanza è riuscita sia a realizzare il suo sogno professionale, che quello personale. Infatti è convolata a nozze e ha avuto due figli proprio come lei desiderava, e oggi i suoi bambini sono la cosa più importante. Proprio oggi ha deciso di pubblicare uno scatto insieme alla sua bambina, una foto che risale esattamente ad un anno fa: il 10 ottobre 2020, infatti, Costanza e Christian Vieri hanno battezzato la loro bambina. Dopo aver tanto rimandato per via del covid, sono riusciti a portare in chiesa la loro bambina. Nella foto che Costanza ha pubblicato, è in piedi per strada con la sua bambina tra le braccia. Le due sono vestite completamente di bianco e Costanza sorride emozionata all’obiettivo. È stato senza ombra di dubbio uno dei giorni più emozionanti di tutta la sua vita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Belen Rodriguez: serata sfavillante. Il risveglio rivela inaspettate sorprese

Lo scatto ha fatto record di likes nel giro di pochissimi minuti: i commenti sotto al suo ultimo post non si sprecano. Solo cuoricini e tanti, tanti complimenti.