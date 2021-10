“Ti sei dimenticata la gonna?”: Annalisa osa, la mise rovente mostra tutto. Fisico da urlo, che visione – FOTO

Annalisa ha lasciato di stucco il popolo del web sfoggiando una mise rovente. Indosso blazer e body, sotto il nulla. I fan sono in trepidazione.

Curve da capogiro, fisico da urlo, talento unico. Anno dopo anno, Annalisa ha conquistato i fan incantati dalla sue hit di successo e dalla sua bellezza mozzafiato.

Di origini liguri, classe 1985, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione ad “Amici” nel 2011, anno in cui si è aggiudicata il secondo posto. Il format di Maria De Filippi è stato per lei un trampolino di lancio, tanto da diventare nel tempo una delle cantanti più apprezzate in Italia.

Laureata in fisica, ha costruito così una brillante carriera nello spettacolo vincendo premi e raggiungendo incredibili traguardi. Accanto a tutto questo ha conquistato un grande seguito sui social in particolare su Instagram, dove il suo profilo conta più di un sei milioni di follower. Il suo feed è una raccolta di foto mozzafiato capaci di rapire tutti, come è accaduto a seguito dell’ultimo post che ha pubblicato poco fa.

Annalisa: mise rovente, fan senza fiato

