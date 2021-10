“Cosa vedo lì davanti..”, Eleonora Incardona è esagerata. Nessuno resisterebbe ad un simile spettacolo – FOTO

Esplosiva Eleonora Incardona: nessuno resisterebbe allo scatto che la modella ha da poco postato. La sensualità è disarmante!

Sono oltre 500mila i followers della strepitosa Eleonora Incardona, che quotidianamente aggiornano il suo profilo Instagram pur di ammirarne i provocanti scatti. La modella è salita alla ribalta per via dei suoi legami con la famosissima Diletta Leotta. Eleonora, infatti, è stata per molto tempo la compagna di Mirko Manola, fratellastro della giornalista sportiva.

Ad oggi, tuttavia, non si sa con esattezza se la 30enne di Ragusa sia ancora fidanzata con il chirurgo plastico. Quello che i followers sanno di per certo è che la Incardona è una delle modelle più sensuali attualmente in circolazione. Ogni suo scatto di Instagram, a questo proposito, rappresenta l’ennesimo colpo al cuore per i suoi affezionati seguaci.

Eleonora Incardona è irresistibile. Nessuno resisterebbe ad un simile spettacolo – FOTO

Nel profilo di Instagram si descrive come “golfer” e “proprietaria della Private Watch Club Srl“. Eleonora Incardona, oltre alla carriera di modella, sta brillantemente portando avanti svariati progetti nel mondo degli affari. Appassionata di golf e di orologi, la cognata di Diletta Leotta ha creato un’attività imprenditoriale di vendita, acquisto e permuta di orologi, nell’ambito della quale lei stessa ricopre il ruolo di testimonial. Sensualissima, e con uno spiccato senso degli affari, la Incardona sorprende i suoi fan ogni giorno di più.

Solo di recente, la fidanzata di Mirko Manola ha postato uno scatto che ha immediatamente infuocato la temperatura. La Incardona, grande amante del calcio, non poteva perdersi la semifinale per il terzo e quarto posto disputata dall’Italia. “Come finirà Italia – Belgio? Scrivetemelo nei commenti, vediamo chi indovina“: questa la proposta che la modella ha avanzato ai followers. Quest’ultimi, tuttavia, sono stati distratti dal mostruoso tubino bianco che Eleonora ha esibito nella foto.

“Cosa vedo lì davanti…“, è il commento esplicito di un fan, chiaramente riferito al davanzale prosperoso della siciliana. La Incardona, da perfetta femme fatale, ha colpito nel segno anche questa volta.