“Nessuna come te”, Elisabetta Canalis lo sguardo provocante inchioda i fan al muro: la più bella del mondo – FOTO

Elisabetta Canalis, l’anteprima in diretta tv è solo per cuori forti. Uno sguardo che vale mille parole: bellezza straripante.

La showgirl e conduttrice, Elisabetta Canalis ha fatto il pieno di likes in occasione di un primo piano in anteprima da incorniciare.

La regina delle bellezze è reduce da un’estate mozzafiato, condita da scatti a luci rosse che hanno convinto gli addetti a puntare su di lei. Subito dopo il suo rientro a New York, l’ex di George Clooney ha dovuto fare già le valigie per far ritorno in Italia e intraprendere una nuova ed esaltante avventura sul piccolo schermo.

La nuova conduttrice di “Vite da Copertina” sta avendo un successo incredibile che nessuno si sarebbe mai aspettato, considerata la lontananza dal Belpaese.

Da quando il programma è iniziato, fan e telespettatori rimandano a data da destinarsi tutti gli impegni per godersi le sue immense qualità da presentatrice. Al di là dei temi affrontati durante la trasmissione, i più temerari si soffermano su una bellezza che non vuol sapere di guadagnare il viale del tramonto

La showgirl diverte i fan con un primo piano entusiasmante: pazzesca

