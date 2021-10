Eva, anche oggi, ha impressionato i suoi followers postando una fotografia in penombra: la scollatura mette in risalto le sue bombe.

Gli utenti dei social network, ogni sera, hanno un appuntamento imperdibile: Eva, solitamente allo stesso orario, condivide in rete fotografie infuocate. Facendo un giro nel suo profilo, si scopre come non esiste una foto che non sia impressionante e strepitosa. L’ex attrice dei film a luci rosse sta regalando scatti per gli annali.

Il suo fisico, nonostante il trascorrere degli anni, è sempre perfetto: le inquadrature sono inoltre sempre più esplosive. Quest’oggi, ad esempio, la nativa di Gyor ha pubblicato un’immagine in cui è in penombra: la scollatura irresistibile mette in risalto il suo davanzale esagerato.

Eva, lo scatto in penombra fa il giro del web: scollatura da capogiro

View this post on Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

POTREBEB INTERESSARTI ANCHE –> “Un capolavoro” Carolina Stramare toglie tutto e resta in intimo: davanzale e fondoschiena, tutto in vista – VIDEO

La foto condivisa da Eva è semplicemente mostruosa. La nostra amata showgirl è in penombra e regala un gioco di luci e ombre favoloso. Il vestito da lei indossato è dotato di una scollatura sconvolgente. Le sue bombe sono davvero in bella vista e lasciano senza parole i fan.

Ovviamente i seguaci sono sempre molto curiosi nel sapere la frase che la nativa di Gyor ha scelto per accompagnare la foto. “Tutto dipende dallo sguardo e da ciò che lo attrae: noi diventiamo ciò che guardiamo, noi diventiamo ciò che ci ri-guarda”, si legge in didascalia. Pioggia di commenti per la 48enne: un utente l’ha addirittura paragonata ad una divinità. “Venere in carne ed ossa”, ha scritto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Beato il fotografo”: Sara Croce esagera, la mise osé scopre le curve esplosive. Bellezza devastante – FOTO

Dopo parecchio tempo, la star ungherese è tornata a postare una fotografia in cui è parzialmente vestita (le forme stratosferiche sono comunque in mostra): nel corso dell’estate ha regalato immagini fenomenali, sfoderando costumi da crepacuore e bikini striminziti.