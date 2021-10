Fantacalcio, Lazio-Inter: due top player rischiano di saltare il big match

Sabato 16 ottobre andrà in scena il match tra Lazio ed Inter, a cui potrebbero non prendere parte Lautaro Martinez e Immobile: assenze pesanti anche al Fantacalcio.

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato di Serie A ripartirà durante il prossimo weekend. Tra gli anticipi in programma il big match tra Lazio ed Inter che si contenderanno i tre punti allo stadio Olimpico di Roma. Entrambi gli allenatori, secondo quanto emerso dagli ultimi aggiornamenti, però potrebbero essere costretti a dover rinunciare a due pedine fondamentali: Lautaro Martinez e Ciro Immobile. I due attaccanti sono alle prese con dei problemi fisici che mettono a rischio la loro presenza nella sfida.

Fantacalcio, Lazio-Inter: Lautaro Martinez e Immobile a rischio per il big match

C’è grande ansia in casa di Inter e Lazio, ma anche per i fantallenatori. Sabato 16 ottobre, allo stadio Olimpico di Roma, andrà in scena il big match tra le due squadre.

I biancocelesti, reduci dalla pesante sconfitta esterna contro il Bologna, vogliono rialzare la testa, ma soprattutto recuperare terreno rispetto alle avversarie. Gli uomini di Sarri si ritrovano al sesto posto a meno 10 dalla vetta e meno 4 dalla zona Champions. I nerazzurri, invece, si trovano in terza posizione a meno 2 dai cugini rossoneri e meno 4 dal Napoli in testa.

Leggi anche —> Fantacalcio, top e flop della settima giornata di campionato

Simone Inzaghi e Maurizio Sarri stanno preparando al meglio la gara, ma potrebbero trovarsi senza pedine fondamentali in attacco. Il tecnico nerazzurro potrebbe non poter contare su Lautaro Martinez che, nelle scorse ore, riportano i media argentini ed Il Corriere dello Sport, ha accusato un problema muscolare prima del match tra Argentina e Paraguay. Dalle prime impressioni, pare che il “Toro” non abbia subito un grave infortunio, ma per precauzione potrebbe non scendere in campo durante i prossimi impegni della Seleccion. Non è chiaro, dunque, se sabato potrà essere in campo all’Olimpico: la situazione verrà monitorata costantemente. In caso di forfait, spazio al connazionale Joaquin Correa.

Leggi anche —> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

Situazione da monitorare anche per Ciro Immobile. Il centravanti biancoceleste era stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico durante il primo tempo della sfida tra Lazio e Lokomotiv Mosca di Europa League. Gli esami strumentali hanno fatto emergere una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. Un infortunio di lieve entità dal quale, però, l’attaccante non si è ancora ripreso. La sua presenza contro l’Inter è, dunque, a rischio.

Assenze pesanti per le due squadre, ma anche al Fantacalcio, considerato che i due centravanti, nel corso delle aste, sono stati tra i più contesi e con un costo iniziale già molto elevato.