Federico Fashion Style è pronto a partecipare a “Ballando con le stelle”? Ecco cosa ha rivelato ai microfoni di Yeslife

“Ballando con le stelle” è alle porte e il pubblico non vede l’ora di scoprire il cast che si esibirà sul palco del programma. E’ iniziato ufficialmente il countdown, Milly Carlucci si prepara a presentare i personaggi di questa nuova edizione.

Tra questi ci sarà Federico Fashion Style, il re del capello e dello stile. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni di Yeslife riguardo al programma di ballo.

“Ballando con le stelle”, lo spoiler di Federico Fashion Style

Abbiamo avuto l’occasione di partecipare ad un evento in Via Nazareno a Roma e Federico Fashion Style è stato uno degli ospiti della serata. Si è lasciato andare a qualche dichiarazione riguardo “Ballando con le stelle”.

A quanto pare è stato scelto per portare in pista una danza molto particolare, ecco cosa ha raccontato: “Non vi posso dire nulla, posso dirvi soltanto che sarà un ballo che mi rappresenta. Vi farò vedere un’interpretazione di me veramente pazzesca”.

Ha poi rimarcato il fatto che la padrona di casa ci tiene molto al programma ed è molto scrupolosa. “Sicuramente molto più difficile ricordarsi i passi di danza perché le acconciature sono molto creative, mentre i passi di danza sono molto difficili– poi ha aggiunto – e poi come li vuole Milly bisogna farli, perché lei è una molto attenta a questo”.

Il re dello stile non vede l’ora di partecipare al talent, tanto da affermare: “Non c’è stato un convincimento, è un programma a cui tenevo. Un programma di spessore, un po’ diverso dal mio essere e quindi ho accettato”.

Insomma a detta sua ne vedremo delle belle. Ad accompagnarlo in questa nuova e magnifica esperienza sarà la ballerina Anastasia Kuzmina che negli ultimi anni più volte è riuscita a salire sul podio. E con Federico come andrà?