La splendida Georgina Rodriguez ha regalato un nuovo scatto da paura ai suoi followers: la modella è nel mare con un vestito che però va giù e scopre il décolleté.

Georgina Rodriguez è una delle donne più belle del mondo: non a caso si merita l’appellativo di super modella. L’argentina è la compagna di Cristiano Ronaldo: secondo alcuni rumors che circolano in rete, i due potrebbero sposarsi a breve. La 27enne è anche protagonista del docu-reality realizzato dal colosso Netflix: qualche giorno fa fece l’annuncio ufficiale su Instagram.

I social sono sicuramente la sua seconda casa: la nativa di Buenos Aires condivide ogni giorno stories e fotografie davvero illegali. Qualche minuto fa, la Rodriguez ha postato sul web una fotografia in cui è con un vestito atomico tra le acque del mare. Le sue forme, tuttavia, fuoriescono e fanno impazzire tutti.

Georgina Rodriguez in riva la mare: il vestito va giù e scopre il décolleté

View this post on Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Chi se ne importa della finale, io guardo te” Monica Bertini, décolleté in vista: monumentale – FOTO

Georgina, nella foto piazzata poco fa su Instagram, indossa un vestito sexy che va verso il giù e scopre gran parte del suo seno atomico. La ragazza si trova in riva al mare per realizzare questo shooting e si bagna ovviamente con l’acqua. Stando tra le onde, l’argentina si toglie i tacchi e li mantiene con la mano sinistra.

La sua bellezza illumina letteralmente il mondo dei social network: il suo livello di sensualità e la sua avvenenza non sono assolutamente quantificabili. Numeri da capogiro per il post, che ha raccolto in breve tempo più di 845mila cuoricini e tantissimi commenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Emma Marrone con micro top e shorts neri, la danza sensuale: atomica – VIDEO

La serie Netflix tratta la vita di Georgina: la classe 1994 è diventata da commessa di un negozio a Lady Ronaldo (Cristiano è probabilmente il calciatore più famoso al mondo, al pari del solo Lionel Messi).