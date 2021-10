Ieri sera al GF Vip c’è stata una festa piena di alcol e divertimento. Purtroppo la situazione è sfuggita di mano a Lulù, quando ha visto Manuel parlare con Sophie Codegoni

Manuel e Lulu sono la prima coppia di questa edizione del GF Vip. I due si sono conosciuti nella casa e il primo bacio è arrivato solo pochi giorni. Quello che dovrebbe essere il periodo più spensierato della loro relazione, si sta rivelando un vero e proprio incubo. Lulu è troppo gelosa e non sono serviti a nulla i molteplici tentativi delle sue sorelle, di Manuel, di conduttore e opinioniste. Ieri sera, dopo un solo giorno di distanza dalla puntata in cui Lulu ha promesso di cercare a lasciare degli spazi a Manuel, si è lasciata andare all’ennesima scenata di gelosia.

GF Vip, Lulu aggredisce verbalmente Sophie: “Devi stare al posto tuo”

Lulu ieri sera, vedendo Manuel e Sophie parlare in giardino, ha raggiunto il nuotatore e gli ha chiesto di allontanarsi con lei perché doveva dirgli una cosa. Manuel ha invitato Lulu ad andare via a divertirsi e lei ci è rimasta molto male, poi quando ha visto Sophie provare a passare la sigaretta che stava fumando a Manuel, Lulu l’ha afferrata e l’ha buttata a terra. Successivamente, è andata a piangere sotto le coperte del letto che Manuel condivide con Aldo. Solo a fine serata ha deciso di prendere da parte Sophie e farle un discorso: “Ho capito che vuoi farlo divertire, ma ci penso io a questo, tu devi stare al tuo posto. Non devi calpestarmi l’alluce, perché ce l’ho gonfio e io sono stanca di soffrire. Se soffro di nuovo io muoio, hai capito?”.

Stamattina Lulu e Manuel hanno avuto un confronto molto duro: quest’ultimo si è dimostrato molto innervosito da quanto è accaduto ieri sera. La fine della loro storia è dietro l’angolo?