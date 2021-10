Guendalina Tavassi mostra la lingua ed è subito una doccia fredda, il web in tilt – VIDEO

Nuovi scatti della sua vita privata che la immortalano durante un sabato pomeriggio fatto di commissioni e uscite con il fidanzato.

Nuova vita nuova storia sentimentale per Guendalina Tavassi che dopo la rottura con l’ex marito Umberto D’Aponte ha iniziato una nuova appassionata relazione con Federico Perna. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” non ha timore nel mostrarsi con lui, baci appassionati e tante coccole offerte e ricambiate.

Il giovane è un noto imprenditore e ristoratore, gestore di un locale a Collina Fleming, e con Guendalina pare abbia intrapreso una storia seria e duratura che la showgirl non si vergogna a mostrare sui social. Vediamo come si è preparata prima dell’uscita serale con lui.

La showgirl mostra il suo lato fanciullesco ma sono brividi allo stato puro

La bella Guendalina ieri si è concessa un po’ di tempo per lei ed è volata prima dal parrucchiere per la piega dall’amica @meri_parrucchiera e poi ha anche avuto tempo per una pausa rigenerante in gelateria.

Non si è concessa infatti solo uno spritz in salone mentre l’amica le lavava la folta chioma di capelli setosi, ma appena uscita è corsa anche in gelateria dove ha ordinato un doppio cono crema e fragola che però ha mangiato nel modo più sensuale che ci potesse essere.

Con un video boomerang su Instagram ha infatti fatto vedere la lingua ripresa proprio nel momento saliente, quando le papille gustative si immergono in tanto piacere e possono sussultare di gioia infinita. Un impeto che la catapulta ancora nel mondo fanciullesco che tanto le appartiene ma che ai fan ha subito bloccato il cuore, vampate a mille per questa scena erotica a dir poco surreale.

Ha sfoderato per l’occasione un look molto street style composto da jeans color cenere modello a zampa a vita alta e top nero scollatissimo che ne ha ancora una volta enfatizzato il décolleté super generoso.