Italia-Belgio, le pagelle e il tabellino della sfida di Nations League in programma all’Allianz Stadium di Torino: gli azzurri lottano per conquistare il terzo posto della competizione

L’Italia di Roberto Mancini scende in campo alle ore 15.00 per sfidare il Belgio di Roberto Martinez nella finale per il terzo e quarto posto della Nations League. Gli azzurri, che durante le semifinali hanno subito la prima sconfitta dopo 37 risultati utili consecutivi, si ritrovano a giocare questo match contro i Diavoli rossi, battuti in rimonta sul 3-2 contro la Francia.

Prima occasione per il Belgio al 6′. Saelemaekers gioca un pallone interessante per Batshuayi nella metà campo avversaria. Il belga cerca la conclusione ma la palla finisce sul fondo.

L’Italia ci prova al 31′. Barella intercetta la palla dopo un duello aereo, avanza verso Courtois e carica il destro, che manca di pochissimo la porta.

La partita si sblocca nei minuti iniziali del secondo tempo. Al 46′, dopo una respinta di Tielemans al calcio d’angolo di Berardi, Barella conclude al volo nell’angolino basso dove Courtois non può arrivare. Splendido gol del centrocampista dell’Inter.

Il Belgio prova a reagire al 60′, con un tiro di Batshuayi dalla destra, che si stampa sulla traversa.

Al 65′ l’Italia raddoppia con Berardi che mette a segno un rigore guadagnato da Chiesa, che dopo essere sfuggito a Castagne è stato abbattuto dal difensore belga.

Il Belgio accorcia le distanze all’87’. Courtois serve un pallone lungo a De Bruyne, che poi serve De Ketelaere, il quale, a tu per tu con Donnarumma, gli infila la palla sotto le gambe. Si prospettano infuocati gli ultimi minuti di gioco.

NON PERDERTI ANCHE —> Nations league, Italia-Spagna il risultato della semifinale

Italia-Belgio, le pagelle e il tabellino della sfida di Nations League

NON PERDERTI ANCHE —> Nations League, tutto sul nuovo torneo Uefa: precedenti e statistiche di Italia-Spagna

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Locatelli, Pellegrini; Berardi, Raspadori, Chiesa.

Allenatore: Roberto Mancini

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Saelemaekers, Witsel, Tielemans, Castagne; Vanaken, Carrasco; Batshuayi.

Allenatore: Roberto Martinez

Arbitro: Srdjan Jovanovic

Marcatori: 46′, Barella (IT); 65′, Berardi (IT)

Ammoniti: 13′, Vertonghen (BEL); 30′, Di Lorenzo (IT); 56′, Witsel (BEL); 63′, Alderweireld (BEL)

Migliore in campo:

IN AGGIORNAMENTO