Jennifer Lopez sul red carpet di NYC è apoteosi: addominali scolpiti e un lato B che manda in paradiso – FOTO

La cantante e attrice ha sconvolto ancora fan e giornalisti con l’ultimo look scelto per la premier dell’ultimo film del fidanzato Affleck a New York.

La cantante e attrice 52enne ha supportato il suo attuale fidanzato Ben Affleck per la premier del suo ultimo film che è stato presentato a New York City al Lincoln Center ieri sera.

Una serata magica in cui l’attore ha potuto coronare il suo sogno di una nuova pellicola realizzata in simbiosi con un caro amico di sempre.

Diretto da Ridley Scott, il film “The Last Duel” è la prima sceneggiatura a cui Affleck e Matt Damon hanno lavorato insieme da “Good Will Hunting” nel 1997. Il cast stellare include Adam Driver e Jodie Comer, e racconta la storia dell’ultimo duello legalmente sancito nella Francia medievale. Occhi puntati però solo su JLo, il suo abito era da bloccare il fiato.

Jennifer Lopez fa innamorare, standing ovation per le sue curve

View this post on Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

“Red carpet magic 🪄 ✨ #TheLastDuel premiere NYC 🎥” ha scritto a margine dell’ultimo post condiviso sulla sua pagina Instagram dove vanta 179milioni di follower.

Il suo curriculum segna “cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, produttrice discografica e produttrice cinematografica statunitense” ma anche fidanzata felice e premurosa che non si è staccata un attimo dal compagno in questa serata speciale per lui.

Gli stylist Rob Zangardi e Mariel Haenn hanno scelto per lei un top cortissimo con collo a lupetto e maniche lunghe che scopriva l’addome scolpito e muscoloso, ed una gonna longuette sempre sui toni del marrone a trama dorata con micro cristalli.

Spacchi vertiginosi che le lasciavano liberi i polpacci e le caviglie sottili e che rendevano ancora più armonici i giochi di curve sinuose del suo fondoschiena perfetto disegnato con il compasso che la cantante ama follemente esibire come una reliquia. Oltre 500mila like per lei in poche ore ma la cifra sicuramente crescerà visto la popolarità della diva.