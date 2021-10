“Love is in the Air” anticipazioni 11 ottobre: Eda fa ingelosire Serkan

Anticipazioni della prossima puntata di Love is in the Air. Eda ha intenzione di fare ancora un altro tentativo per far tornare la memoria a Serkan: ci riuscirà questa volta?

Comincia la settimana di Love is in the Air, la serie tv turca più amata del momento. Serkan è tornato dal suo viaggio in Italia senza memoria ed Eda è disperata, non sa più cosa fare e ha intenzione di provare un ultimo tentativo per riuscire a far in modo che Serkan si ricordi di lei. Dopo aver provato il bacio appassionato, Eda vuole giocarsi la carta della gelosia. Se riuscirà a toccare le corde giuste, Serkan comincerà a capire che Eda non gli è del tutto indifferente come pensava.

Love is in the Air anticipazioni della prossima puntata

Sarà Deniz ad aiutare Eda in questa impresa. Il barista inviterà Serkan a prendere un caffè e gli racconterà di com’è nata la sua storia d’amore con la fioraia. Serkan avrà perso pure la memoria ma è ancora un uomo molto intelligente e capisce che c’è qualcosa che non va nel racconto di Deniz. Nel frattempo San Valentino si sta avvicinando sempre di più ed Erdem non ha intenzione di passarlo da solo. Così idea una missione folle da mettere in pratica insieme a Leyla, la storica segretaria di Serkan. Nessuno dei due vuole passare la festa degli innamorati senza nessuno e hanno intenzione di attuare un piano disperato dell’ultimo minuto.

Ayfer e Alexander sono di nuovo in sintonia: dopo gli ultimi problemi che hanno avuto, lo chef ha deciso di rimediare in tutti i modi. Tutto ciò che Ayfer desidera, Alexander cerca di renderlo reale.