La bella Madalina Ghenea ha condiviso su instagram una serie di foto dove indossa un mini abito corto e strettissimo

Madalina Ghenea è sensuale da togliere il fiato, nelle sue ultime foto su instagram indossa un mini abito a monospalla che lascia un seno in vista. L’attrice di Youth lascia tutti senza parole con la sua bellezza, i commenti sono infiniti:“La Russia ti ama”, “Bel vestito sei da sposare”, “Ma dio santo, che cosa più bella”. La Ghenea ha scattato uno shooting a Sestri Levante in Liguria ed è davvero magnifica come sempre.

Madalina Ghenea un’icona di bellezza

La bella showgirl rumena Madalina Ghenea è diventata una vera e propria icona di bellezza, è approdata in Italia grazie ad alcuni film come I soliti Idioti, Razzabastarda e il più famoso Youth-La giovinezza di Paolo Sorrentino dove ha stregato tutto il mondo con la sua sensualità interpretando Miss Universo. Ma prima di queste occasioni era apparsa già nel 2007 nel videoclip musicale di Eros Ramazzotti, della canzone Il tempo tra di noi. Successivamente partecipa a Ballando con le stelle nel 2011 con Simone Di Pasquale. Arrivano anche altre pellicole internazionali come Dom Hemingway con Jude Law e tanti altri. Nel 2015 viene anche premiata da Vanity Fair al Taormina Film Fest con il premio di Rising Star Award.

Dopo queste esperienze il suo nome in Italia è diventa ridondante, Carlo Conti l’ha voluta al suo fianco per la conduzione del Festival di Sanremo nel 2016. Durante questa esperienza l’attrice ha sfoggiato abiti da sogno e una bellezza davvero ineguagliabile. Piano piano è diventata sempre più richiesta specialmente nel mondo della moda e come testimonial in vari spot televisivi. Nel 2019 diventa la testimonial mondiale del marchio di gioielli Damiani. Recentemente ha interpretato Sophia Loren, a cui è sempre stata accostata per l’incredibile somiglianza, nel film House of Gucci che racconta la storia della casa di moda italiana. Hanno interpretato i ruoli principali Lady Gaga e Jared Leto.

Riguardo alla sua vita privata, al momento la Ghenea non è chiaro se sia single o meno. Di recente le era stato attribuito un flirt con il giovanissimo calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, ma l’attrice ha smentito le voci. Ha avuto invece una figlia dall’ex compagno Matei Stratan.