Maneskin. Damiano, ancora una provocazione. La FOTO senza veli mostra un esplicito messaggio agli hater

Maneskin: sono il gruppo rock italiano dominatore delle classifiche mondiali. L’ultima carrellata di immagini rilasciate su Instagram fa molto discutere, specialmente una

I Maneskin sono un vero e proprio orgoglio nazionale. Che piacciano o meno, non si può non riconoscergli un merito: quello di aver riportato l’attenzione mondiale finalmente sulla musica italiana e aver fatto comprendere che non siamo solo il paese del “belcanto” ma che c’è molto di più.

Dopo aver dominato durante l’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest ( e aver concesso dunque al nostro paese l’opportunità di ospitare la manifestazione a Torino il prossimo anno), hanno letteralmente scalato le classifiche internazionali, accedendo anche in ambiti molto difficili da conquistare, come le charts britanniche e statunitensi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Eurovision Song Contest 2022: decisa la città italiana che ospiterà l’evento

Maneskin: l’ultimo singolo rilasciato “Mammamia” è una bomba

View this post on Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

I Maneskin si presentano spesso con un’immagine provocatoria, inneggiando alla fluidità sessuale, senza schemi o sovrastrutture, alla libertà d’espressione e prendendosi beffe dei ruoli anticamente imposti.

Il loro ultimo singolo dal titolo “Mammamia” ha raggiunto 1,5 milioni di visualizzazioni su YouTube dopo tre giorni dal suo rilascio (s’intende solo la traccia, siamo ancora in attesa di un videoclip ufficiale). É stato presentato dal vivo per la prima volta a Berlino, ulteriore segno della piega internazionale che ha preso la loro carriera.

I fan di tutto il mondo li osannano sul web, la loro pagina Instagram è stata presa d’assalto in pochi giorni, anche grazie alle foto sensuali che i quattro componenti, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, propongono.

L’ultimo post prevede una carrellata d’immagini volta a promuovere proprio l’uscita della canzone. Tra le foto proposte, sono due che catturano principalmente l’attenzione. La prima è un vecchio scatto degli ABBA. Il gruppo svedese degli anni ’70 è celebre anche per una canzone (poi diventata acclamato musical) dal titolo “Mamma mia”. Sono raffigurati mentre indossano una fibbia con il logo del brano dei Maneskin.

La seconda, invece, è uno scatto volutamente insolente da parte di Damiano David. La voce della band indossa un body nero attillato che lascia scoperte le natiche (terza immagine nella sequenza in alto). Su di esse si legge scritta la frase: “Kiss this” (Traduz. “Bacia questa”).

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Felice e orgogliosa”, l’annuncio di Elodie: sarà lei a rappresentare l’Italia

É facile intuire che si riferisca a tutti gli hater che, inevitabilmente, si scatenano nei confronti di personaggi di tale successo. I Maneskin hanno ricevuto critiche da un certo tipo di pubblico più adulto (chiamati “boomer” dal popolo del web) che li accusa di essere solo un fenomeno passeggero, un’operazione di marketing e che non abbiano apportato nulla di nuovo in campo musicale.

I numeri parlano chiaro e Damiano, a quanto pare, ha voluto far capire cosa pensa degli attacchi.