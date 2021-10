Non solo figura istituzionale ma anche icona indiscussa di stile che ci svela come abbinare i jeans flare per un look da ufficio decisamente elegante.

Chi l’ha detto che i jeans vadano indossati solo nel tempo libero e mai per lavoro in ufficio? La moda per questo autunno/inverno 2021-2022 sta modificando un po’ il nostro modo di vestirci verso uno stile chic relaxed modificato molto dal nuovo stile di vita che il recente lockdown ha imposto.

Uno stile dunque più comodo e “rilassato” che trasporta questa tendenza anche nel mondo imprenditoriale e nei luoghi di lavoro più formali dove da sempre vige il rigore della divisa militaresca ed i colori sono spesso cupi e tristi. Una rivisitazione di questa nuova concezione più street style arriva dalla ministra Mara Carfagna che ha dato un esempio interessante su come abbinare il modello di jeans flare. Vediamolo.

NON PERDERTI ANCHE –> Abbigliamento, le dieci tendenze moda autunno-inverno 2021-2022

Mara Carfagna, il nuovo stile street style diventa “istituzionale”

View this post on Instagram Un post condiviso da Mara Carfagna (@maracarfagna)

LEGGI ANCHE –> Ballerine: cosa c’è da sapere sulla scarpa silenziosa must delle prossime stagioni

L’ex ministra per le Pari Opportunità del quarto governo Berlusconi e poi vicepresidente della Camera ha uno stile garbato e sempre molto di tendenza con le mode del momento.

Ogni sua uscita è l’occasione per sfoggiare completi, colori e fogge studiate a tavolino che ne mettono in risalto la sua fisicità slanciata ma minuta che negli anni d’oro ha mostrato sulle passerelle come modella per brand di lusso.

La Carfagna sulla sua pagina Instagram pochi giorni fa ha svelato una nuova tendenza moda che è arrivata anche in Parlamento e alla Camera, ovvero quella di indossare i jeans flare come nuova divisa al posto del classico completo giacca e pantalone blu e nero.

Li ha infatti indossati come una seconda pelle abbinati ad una camicia bianca, giacca grigio fumo e ballerine, per avere comodità e classe allo stesso tempo e correre da una parte all’altra della città sempre in ordine.

Questo modello di jeans è molto donante visto che fascia le gambe fino al finocchio per poi svasarsi leggermente in fondo, un trend che arriva direttamente dai primi anni 2000 e che pare stia nuovamente spopolando anche grazie l’aiuto di figure come Mara sempre sul pezzo.