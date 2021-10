“Favolosa” Marina La Rosa in costume in barca, una silhouette da sogno: i fan impazziscono – FOTO

Colpisce ancora una volta nel segno Marina La Rosa con una foto fenomenale scattata mentre si gode il sole in barca in costume

Era soprannominata la “Gatta morta” durante la prima edizione del Grande Fratello e questo nomignolo non l’ha mai abbandonata. Le movenze lente e una spiccata sensualità contraddistinguono Marina La Rosa ancora oggi a distanza di 21 anni dall’arrivo nel nostro Paese del reality show che ne ha ispirati tanti altri simili.

Oggi La Rosa ha condiviso uno scatto meraviglioso mentre è in barca al mare con addosso un costume e nonostante le temperature stiano calando per lei non c’è nessun problema di freddo.

Marina La Rosa, la foto in costume che colpisce dritto al cuore

Marina indossa un costume blu con fantasie colorate ed è distesa su una barca a braccia aperte. È girata di profilo e sembra quasi che dorma.

La ex naufraga ha dedicato un lungo pensiero ai suoi tanti follower, oltre 92mila, a proposito della giornata della salute mentale dato che con il suo profilo Instagram cerca di raccontare le sue esperienze facendo una sorta di psicoterapia e infondendo pensieri positivi.

“Oggi voglio ringraziarvi disadattati perché mi avete affidato le vostre storie, le vostre paure, le fragilità, le ansie, i vostri traguardi e le vostre piccole e grandi felicità”, scrive la “Gatta morta” rivolgendosi al suo fedele pubblico.

Tra questi c’è stato un utente che ha scritto un semplice “favolosa“, di sicuro riferito anche al suo pensiero psicologico oltre che alla sua bellezza.

Due anni fa Marina La Rosa è tornata in TV dopo un lungo periodo in cui è stata lontana dai mondo dello spettacolo e dai riflettori partecipando alla quattordicesima edizione de “L’isola dei famosi” e posizionandosi seconda nella classifica finale.

Durante lo stop con il mondo patinato del piccolo schermo si è dedicata alla cura dei suoi figli e in generale alla sua vita privata.